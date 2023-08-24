Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради 24.08.2023 16:35 27 Росіяни нас обстрілюють, хочуть зробити залежними. Але ми захищаємось, звільняємо свої землі та відбудовуємось. Тобто щодня виборюємо свою Незалежність. Гість студії – Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради Продовжити читання Уперед ПРОМИСЛОВА ТА АГРАРНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Металурги та землероби працюють, попри російський терор Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПРОМИСЛОВА ТА АГРАРНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Металурги та землероби працюють, попри російський терор 24.08.2023 16:21 31 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА МЕДИЦИНА. Потужні лікарні, центри реабілітації, трансплантологія, реформа поліклінік 24.08.2023 15:34 47 Mіські новини Новини КОХАННЯ, ОПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ. У Дніпрі презентували нову марку 24.08.2023 15:13 48 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ЦІНУЄМО СВОЄ. Сервіси, які працюють краще, ніж за кордоном 24.08.2023 13:57 55 Mіські новини Новини З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ! Привітання від 11 каналу 24.08.2023 13:23 52 Новини Новини України Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України 24.08.2023 9:16 76