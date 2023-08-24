Росіяни нас обстрілюють, хочуть зробити залежними. Але ми захищаємось, звільняємо свої землі та відбудовуємось. Тобто щодня виборюємо свою Незалежність. Гість студії – Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

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