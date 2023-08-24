НЕЗАЛЕЖНА МЕДИЦИНА. Потужні лікарні, центри реабілітації, трансплантологія, реформа поліклінік

24.08.2023 15:34 23

32 роки незалежній українській медицині! Наші лікарі нічим не поступаються іноземним спеціалістам. А Дніпропетровщина є медичним форпостом. Які виклики пережила система охорони здоров’я? І як вона розвивається попри війну?

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