Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА МЕДИЦИНА. Потужні лікарні, центри реабілітації, трансплантологія, реформа поліклінік 24.08.2023 15:34 23 32 роки незалежній українській медицині! Наші лікарі нічим не поступаються іноземним спеціалістам. А Дніпропетровщина є медичним форпостом. Які виклики пережила система охорони здоров’я? І як вона розвивається попри війну? Продовжити читання Уперед КОХАННЯ, ОПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ. У Дніпрі презентували нову марку Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини КОХАННЯ, ОПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ. У Дніпрі презентували нову марку 24.08.2023 15:13 34 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ЦІНУЄМО СВОЄ. Сервіси, які працюють краще, ніж за кордоном 24.08.2023 13:57 49 Mіські новини Новини З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ! Привітання від 11 каналу 24.08.2023 13:23 49 Новини Новини України Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України 24.08.2023 9:16 73 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.08.2023 24.08.2023 7:35 87 Новини Новини України РОСІЯНИ ВДАРИЛИ ПО ШКОЛІ НА СУМЩИНІ / АТАКА ОДЕЩИНИ “ШАХЕДАМИ” / ЗСУ ЗНИЩИЛИ С-400 / Війна. День 546 23.08.2023 16:07 139