Протягом тижня будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Після завершення цього тижня – іще одного тижня нашої української сили – час підбити підсумки. Підсумки нашої з вами вдячності. Тим українцям і українкам, які за минулі сім днів відзначилися найбільше в захисті життя та України. Наші воїни, наші рятувальники.

Солдат Ярослав Бевз – воїн 47-ї окремої механізованої бригади. Один із перших у складі штурмової групи зайшов та закріпився в Роботиному на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу в цьому селі. Дякую, Ярославе!

Дякую всім твоїм побратимам! І всім іншим нашим воїнам різних звань із різних підрозділів, хто робить усе можливе, щоб наш прапор був на всіх своїх законних місцях на всій території нашої держави!

Наші бойові медики – дякую за ваш героїзм, за кожне врятоване життя наших бійців! Сьогодні відзначу солдата Яну Хвостікову, санітара лікувального відділення медичної роти, та молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру, 47-ма бригада. Дякую вам!

Солдат Данило Марущак, командир танка із 53-ї окремої механізованої бригади. Воює на околицях Авдіївки. Сміливо воює. Та влучно. Дякую!

Старший матрос Олександр Носаль. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Дякую за відважність, Олександре!

Молодший сержант Володимир Макаревич, оператор дронів, дуже результативний.

46-та окрема аеромобільна бригада. Дякую, Володимире, за кожне влучання!

Старший лейтенант Володимир Фомін, воїн-артилерист 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую за системне й потужне знищення окупантів!

Наші спецпризначенці: молодший лейтенант Ярослав Ращупкін, старший сержант Семен Денисенко і молодший сержант Сергій Болотний. Хлопці діють на Півночі нашої держави, захищають Україну від російських диверсантів. Дякую вам за ваш захист нашої Сумщини!

Окремо хочу відзначити воїнів, які захищають українців від «шахедів». Дякую кожному й кожній! А особливо відзначу старших солдатів Олену Климову, Олександра Кияшка, солдата Віталія Вовлошина. Дякую вам за злагодженість дій та успішне ураження цілей!

Наші рятувальники, працівники ДСНС із різних регіонів України. Зокрема, Одеська область. Ті, хто брав участь у ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Михайло Шишман та Петро Станков, майор служби цивільного захисту Валентин Салі – дякую вам!

Дніпропетровська область. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Максим Веклич та Ігор Тарасенко, старший лейтенант служби цивільного захисту Сергій Макаренко. Особисто евакуювали поранених із будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів. І це лише один з епізодів їхньої роботи. Я дякую за порятунок українців!

Запорізька область, дуже важкий напрямок. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Цигипа та Сергій Панченко – дякую вам, хлопці, за роботу в Оріхові. Сержант служби цивільного захисту Євгеній Пузанов та капітан служби цивільного захисту Олег Новохатько – дякую! Обидва відзначилися роботою в місті Гуляйполе після російських обстрілів. Рятували життя.

І сьогодні – без імен, без деталей, – але є за що відзначити наших розвідників та спецслужбовців. Особовий склад ГУР та СБУ. Увесь. Справді молодці!

Пишаюся нашими воїнами! Пишаюся нашим народом!

Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.

Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів. Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії.

Слава всім, хто захищає Україну та українців!

Слава Україні!