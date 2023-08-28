Наша «оборонка» даватиме більший результат – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні був довгий і змістовний день нарад і зустрічей. Міжнародні заходи, наша комунікація, український порядок денний.

Короткий звіт.

Головне, звісно, Ставка. І про те, що робимо зараз, і про те, до чого маємо бути готові. Перше – передова. Передусім Купʼянський напрямок, ключові точки Донеччини – Бахмут, Авдіївка, Марʼїнка, південні напрямки, зокрема, Оріхівський. Доповіді генералів Залужного, Сирського, Тарнавського.

Доповідь очільника ГУР щодо планів окупантів. Відповімо на їхні наміри. Обов’язково. І так, як вони не очікують.

Кілька доповідей урядовців, військових щодо укріплення наших прикордонних регіонів, питання фінансів для цього вирішені.

Була окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї. Мінстратегпром, «Укроборонпром», керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша «оборонка» даватиме більший результат.

На наступну Ставку – два завдання. Перше: звіт щодо підготовки до зими. Різні аспекти, зокрема безпекові. Друге: програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання.

І ще одне. Була доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні. Виносимо це питання на РНБО – звіт та рішення представимо суспільству.

Я дякую всім, хто працює заради України! Слава кожному нашому воїну!

Слава Україні!