РОСІЯНИ АТАКУВАЛИ ВІННИЧИНУ / ЗСУ УСПІШНО ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 555

Уночі росіяни атакували Україну “Калібрами”. На Вінниччині постраждали троє людей. Тим часом ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку. А наша розвідка показала відео, як російські літаки ганялися за українським дроном. Детальніше – дивіться у дайджесті.

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