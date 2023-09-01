РОСІЯНИ АТАКУВАЛИ ВІННИЧИНУ / ЗСУ УСПІШНО ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 555

01.09.2023 17:38 13

Уночі росіяни атакували Україну “Калібрами”. На Вінниччині постраждали троє людей. Тим часом ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку. А наша розвідка показала відео, як російські літаки ганялися за українським дроном. Детальніше – дивіться у дайджесті.

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