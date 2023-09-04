Сьогодні весь день із нашими воїнами; дуже корисно почути від тих, хто йде в бій, чого саме не вистачає – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні увесь день – із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-ма? 38-ма бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-тя механізована, 59-та мотопіхотна. Кожна – потужна. Всіма пишаюся. І дякую вам за щирість, хлопці! Запорізький напрямок. 148-ма окрема артилерійська, 82-га ДШВ, 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за службу! Всім!

Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці.

Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів – величні люди, рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів. І знову знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам!

Відзначив хоробрість наших бійців – понад 50 нагород. Вручив «Золоті Зірки» Героям України – майору Олегу Дмитруку, ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. Дякую, воїни!

Всі такі нагороди, усі відзнаки – це символи успіху України, докази сили, незламності нашого народу.

Слава всім, хто б’ється заради України! Усім, хто працює заради нашої української сили. Усім у світі, хто нам постійно допомагає! Хто з нами! І дякую за шеврони вам особисто, наші хлопці, дівчата – усі бійці, дякую за прапори сьогодні. Я буду все це берегти.

Слава Україні!