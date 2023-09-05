Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій; що треба зробити – зробимо – звернення Президента України
Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Завершуємо цей день вже в столиці, у Києві.
Два дні – Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад.
Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами.
Нагородили наших воїнів. До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, із якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми!
Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо!
Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів.
Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників.
Буде нове постачання.
Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!
І завтрашній день.
Сьогодні вже підготувалися. Будуть події, важливі для України. Мають бути й рішення, важливі для України.
Я дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави!
Слава Україні!