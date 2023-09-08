Санкційний наступ світу має відновитися – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Дуже активний день сьогодні, багато міжнародної комунікації – Україну мають чути у світі, мають розуміти. Спільні емоції – це завжди велике джерело для більшої підтримки.

Саміт Ялтинської європейської стратегії – різні зустрічі, інтерв’ю.

Зустріч з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола. Звіт про те, чого вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час. Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити!

І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи.

Три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися.

Напередодні Дня спорту зустрівся зі спільнотою наших спортсменів. Тих, хто приносить шану світу для України, заслуговує оплески на аренах для нашого прапора.

Провів сьогодні й важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час – на цей вересень. Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет.

І ще одне. Шеврони. Хлопці, наші бригади, які я відвідував нещодавно в Донецькій області, в Запорізькій, – ваші шеврони вже тут, у кабінеті, на дошках. Я пишаюся кожною нашою бригадою, кожним воїном!

Слава всім, хто б’ється заради нашої держави! Я дякую кожному й кожній, хто працює заради української сили! І всім, хто допомагає нашим людям долати цей час, долати наслідки російського терору. Обов’язково переможемо!

Слава Україні!