32 родини захисників отримали квартири у новому будинку. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби. Серед новоселів – 12 офіцерів та 20 сержантів і солдатів. Ключі від домівки їм вручив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Як це було? Наша знімальна група бачила.

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