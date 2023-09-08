32 родини захисників отримали квартири у новому будинку

08.09.2023 20:28 12

32 родини захисників отримали квартири у новому будинку. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби. Серед новоселів – 12 офіцерів та 20 сержантів і солдатів. Ключі від домівки їм вручив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Як це було? Наша знімальна група бачила.

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