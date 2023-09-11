Паперової роботи у військах має стати значно менше – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Є сьогодні хороша новина: готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок – вона була з візитом в Україні, зустрівся з нею сьогодні в Києві. Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений – буде результат.

Рухаємося також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть.

Провів сьогодні кілька важливих нарад. Відзначу передусім нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на «нулі». Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає.

Провів сьогодні й нараду з представниками правоохоронного сектору. Очевидно, Україні треба більше прогресу в захисті інтересів суспільства. У захисті від тих, хто ставить інтереси свого гаманця вище, ніж суспільні норми й правила. Вище, ніж навіть війну. Будуть нові кроки держави.

І ще одне.

Сьогодні від ранку різні українські міста, області зазнали російських ударів. Нікополь – жорстокі російські обстріли, артилерія. Очаків Миколаївської області, Херсон та інші міста й села Херсонщини, Пологівський район Запорізької області, Донеччина. Покровський район, Бахмутський, Волноваський та інші. Харківщина. Чернігівщина, Сумщина. Кривий Ріг – ракетний удар. Черговий наліт «шахедів». Коли на частині території нашої держави тиша й відносний спокій, ми маємо завжди пам’ятати про ту нашу землю, про ті наші міста й села, які майже постійно під вогнем.

Хоч сьогодні вже й 565-й день цієї війни, ми всі, кожен і кожна в Україні, маємо бути зосереджені на обороні держави так само, як і в перші дні. Росія не сподівається перемогти. Ворог сподівається лише на те, що ми не витримаємо. Україна повинна витримати.

Все, що нас посилює, – пріоритет. І тільки це – пріоритет.

Жодного послаблення! І нікому не дозволимо послаблювати Україну.

Слава всім нашим воїнам! Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!