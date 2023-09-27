Новини Новини України АВІАБОМБАМИ ПО МИРНИХ / ДОНЕЧЧИНА ПІД ОБСТРІЛОМ / НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ// Війна. День 581 27.09.2023 17:14 Минулої доби росіяни 119 разів обстріляли Херсонщину. Поранення отримали 12 людей. Під вогнем були житлові квартали, навчальні та медичні заклади. Крім того ворог вдарив і по Донеччині. Більше подробиць – у дайджесті Продовжити читання Уперед У Кам’янському освітяни та представники міської ради передали на фронт коптери та пікап Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському освітяни та представники міської ради передали на фронт коптери та пікап 27.09.2023 15:07 Mіські новини Новини У Карпатах для дружин та дітей загиблих героїв провели десятиденний ретрит 27.09.2023 14:11 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.09.2023 27.09.2023 8:26 Новини Новини України Наших українських дій проти держави-терориста буде більше – звернення Президента Володимира Зеленського 26.09.2023 22:06 Mіські новини Новини У Дніпрі у Музеї АТО до Дня захисника провели екскурсію для студентів 26.09.2023 19:36 Mіські новини Новини Черговий стрибок цін на паливо. Як зекономити на поїздках ? 26.09.2023 17:36