АВІАБОМБАМИ ПО МИРНИХ / ДОНЕЧЧИНА ПІД ОБСТРІЛОМ / НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ// Війна. День 581

27.09.2023 17:14

Минулої доби росіяни 119 разів обстріляли Херсонщину. Поранення отримали 12 людей. Під вогнем були житлові квартали, навчальні та медичні заклади. Крім того ворог вдарив і по Донеччині. Більше подробиць – у дайджесті

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

У Кам’янському освітяни та представники міської ради передали на фронт коптери та пікап

27.09.2023 15:07

У Карпатах для дружин та дітей загиблих героїв провели десятиденний ретрит

27.09.2023 14:11

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.09.2023

27.09.2023 8:26

Наших українських дій проти держави-терориста буде більше – звернення Президента Володимира Зеленського

26.09.2023 22:06

У Дніпрі у Музеї АТО до Дня захисника провели екскурсію для студентів

26.09.2023 19:36

Черговий стрибок цін на паливо. Як зекономити на поїздках ?

26.09.2023 17:36
.