АВІАБОМБАМИ ПО МИРНИХ / ДОНЕЧЧИНА ПІД ОБСТРІЛОМ / НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ// Війна. День 581

Минулої доби росіяни 119 разів обстріляли Херсонщину. Поранення отримали 12 людей. Під вогнем були житлові квартали, навчальні та медичні заклади. Крім того ворог вдарив і по Донеччині. Більше подробиць – у дайджесті

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