МАСОВАНА АТАКА ХЕРСОНУ /БАЛІСТИКОЮ ПО ХАРКОВУ/ОКУПАНТИ ЗДАЮТЬСЯ В ПОЛОН/ Війна. День 586
Масована атака Херсонщини! Двоє з чотирьох поранених – поліцейські. Один з них – у вкрай важкому стані.
Балістикою по Харкову. Зранку ворог з Білгорода випустив снаряди С-300. У передмісті пролунало щонайменше 5 вибухів. Є влучання.
144 обстріли за добу! Росіяни з важкої артилерії обстріляли Запорізьку область. Під прицілом – міста та села на лінії вогню.
7 окупантів – здалися в полон. Ще п’ятсот – ліквідовані.
Українські безпілотники у Сочі! БПЛА влучили по стоянці російських гелікоптерів у районі Адлера.