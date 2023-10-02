МАСОВАНА АТАКА ХЕРСОНУ /БАЛІСТИКОЮ ПО ХАРКОВУ/ОКУПАНТИ ЗДАЮТЬСЯ В ПОЛОН/ Війна. День 586

02.10.2023 16:19

Масована атака Херсонщини! Двоє з чотирьох поранених – поліцейські. Один з них – у вкрай важкому стані.

Балістикою по Харкову. Зранку ворог з Білгорода випустив снаряди С-300. У передмісті пролунало щонайменше 5 вибухів. Є влучання.

144 обстріли за добу! Росіяни з важкої артилерії обстріляли Запорізьку область. Під прицілом – міста та села на лінії вогню.

7 окупантів – здалися в полон. Ще п’ятсот – ліквідовані.

Українські безпілотники у Сочі! БПЛА влучили по стоянці російських гелікоптерів у районі Адлера.

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