росіяни завдали ракетного удару по Куп’янському району.

05.10.2023 18:00

Трагедія на Харківщині. Росіяни завдали ракетного удару по Куп’янському району. Станом на 17-ту годину відомо про щонайменше 49 загиблих, серед них і шестирічний хлопчик.

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