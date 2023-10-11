Щодня наші воїни та весь народ міцніші – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Звіт про нашу роботу в Брюсселі сьогодні.

Перше – зустріч у форматі «Рамштайн», наша широка оборонна коаліція, понад 50 країн-учасниць. Міністри оборони, топові військові. Головний наш наголос – це посилення нашої ППО та найбільш важливих інструментів на фронті. Артилерія, далекобійні системи. Вдячний усім партнерам за незмінну готовність допомагати нашій обороні. Міністр оборони України Умєров окреслив партнерам деталі наших пріоритетів.

Зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Тривала зустріч, конкретна. Чітко прозвучало, що Америка продовжить сталу та безперервну підтримку України необхідним для нашого захисту. Обговорили, як зараз, перед зимою, посилити наші можливості в захисті від російського терору – дронів і ракет. Вдячний Сполученим Штатам!

Була хороша зустріч із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Наші оборонні пріоритети, наша взаємодія з Альянсом. Сьогодні відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, завтра відбудеться засідання міністрів оборони Альянсу. Звичайно, працюємо над подальшою підтримкою наших воїнів, над цілком конкретними речами, зокрема тим постачанням, про яке хлопці говорили мені, коли я був на фронті, відвідував бригади на передовій.

Дуже важливо переговори з Прем’єр-міністром Бельгії – результативна зустріч. Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції й надасть Україні F-16. Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії, у ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО. Дякую! Бельгія перша у світі почала конкретне використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від російської агресії, і вже наступного року 1 млрд 700 млн євро отримаємо на підтримку нашої оборони та проєкти відбудови. Дуже важливо, і я вдячний Бельгії та особисто пану Прем’єр-міністру Де Кроо. А щодо санкцій проти Росії – ми обговорили запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи. Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю.

Отже, потужний був день! Бельгіє, дякую! Всі союзники в «Рамштайні» – дякую! Сполучені Штати, я вдячний за лідерство та підтримку!

Щодня наші воїни та весь наш народ міцніші.

Слава Україні!