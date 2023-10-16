Новини Новини України ворог атакує Україну ракетами і безпілотниками 16.10.2023 16:57 Ворог вночі тероризував не лише Дніпропетровщину. Атакував ракетами та безпілотниками й інші регіони країни. Звуки вибухів лунали на Полтавщині, Кіровоградщині, Хмельниччині. Детальніше про події доби у нашому дайджесті. Продовжити читання Уперед Рятує поранених на одному з найгарячиших напрямків фронту Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Рятує поранених на одному з найгарячиших напрямків фронту 16.10.2023 13:41 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.10.2023 16.10.2023 8:41 Новини Новини України Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, – звернення Президента 15.10.2023 21:38 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.10.2023 15.10.2023 10:02 Новини Новини України Коли терор розповзається, важливо, щоб світ давав однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне – звернення Президента України 14.10.2023 20:18 Mіські новини Новини ЯК ВИТРАТИТИ БЮДЖЕТНІ КОШТИ? 14.10.2023 18:42