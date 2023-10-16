ворог атакує Україну ракетами і безпілотниками

16.10.2023 16:57

Ворог вночі тероризував не лише Дніпропетровщину. Атакував ракетами та безпілотниками й інші регіони країни. Звуки вибухів лунали на Полтавщині, Кіровоградщині, Хмельниччині. Детальніше про події доби у нашому дайджесті.

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