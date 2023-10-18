Міністр оборони представив програму дій; уже є перші кроки для розв’язання питань, які порушували військові – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

У Запоріжжі весь день тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Частина звичайного житлового будинку зруйнована – поверхи з третього по п’ятий в одному з під’їздів. Станом на цей час відомо про загибель пʼяти людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще пʼять людей травмовані, їм надається необхідна допомога. Я вдячний усім, хто працює на місці та підтримує людей: ДСНС, медичні працівники, наша поліція, комунальні служби.

І я дякую всім нашим воїнам, які завдають ударів окупанту й цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави – знищувати ворога й цим захищати людей. Що успішніші будуть наші воїни, що більше руху вперед буде на фронті, що більш принципових втрат зазнаватимуть російські війська, то швидше ми зможемо повернути безпеку всім нашим містам і селам. Кожній громаді – від Сумщини до Запорізької області, від Оріхова до кожного іншого міста нашої держави.

Сьогодні я провів важливі телефонні розмови з Прем’єр-міністром Норвегії та Президентом Франції. Зокрема, про те, що відбувається на полі бою, про підтримку наших воїнів, про оборонну співпрацю, про роботу «зернових коридорів» у Чорному морі. Це важливо не лише для нашої держави, а й для всього світу, для глобальної стабільності. Особлива увага, звичайно, – посиленню ППО та наших далекобійних можливостей, нашої міцності на морі.

Також обговорили з Прем’єр-міністром Норвегії початок роботи щодо безпекових гарантій на основі відповідної декларації з «Великою сімкою». Запросив Норвегію взяти участь у наступній зустрічі щодо Формули миру. З Президентом Франції обговорили подальшу співпрацю на рівні ЄС – і політичну роботу для відкриття переговорів щодо членства, і макрофін для України. Запросив і Норвегію, і Францію взяти участь у нашому саміті щодо продовольчої безпеки та гуманітарної ініціативи «Зерно з України», який відбудеться наступного місяця.

Важливо, що збігаються наші оцінки ситуації на Близькому Сході. Обговорив це і з Еммануелем, і з паном Прем’єр-міністром Норвегії. Це принципова річ – не допустити будь-якої подальшої ескалації на Близькому Сході та зберегти якомога більше життів. Усі сторони повинні дбати про цивільних людей – про жінок і дітей, які опинилися в зоні бойових дій та обстрілів. Це буде один із найгірших сценаріїв, якщо кількість жертв буде знову й знову збільшуватися. І треба не допустити такого сценарію.

Провів зустріч із делегацією уряду Румунії. Сьогодні відбулося спільне засідання урядів наших держав. Це ще один вагомий крок до стратегічного партнерства між Україною та Румунією. Наша співпраця, наші формати взаємодії – це нова сила для всього регіону Чорного моря. Для безпеки, для економічного розвитку, для будівництва нової інфраструктури. І я вдячний нашим румунським партнерам за реальну змістовність спільної роботи.

І ще з важливого за сьогодні.

Я провів нараду з міністром оборони України – він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська. Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем. Я дякую всім у державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня. Кожен день – більше сили для України.

Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!