Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.10.2023

Оперативна інформація станом на 06.00 25 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 51 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Крім того, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Виїмка, Диліївка, Авдіївка, Мар’їнка, Побєда, Старомайорське Донецької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад 10 атак противника.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх західніше Вербового, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!