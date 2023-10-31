Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні було кілька важливих подій.

Перше – Ставка. Сьогодні Міжнародний день Чорного моря – спеціальний день, присвячений нашому регіону, нашій спільній із партнерами акваторії. На Ставці першим питанням розглянули саме це – роботу наших експортних коридорів, захист Півдня України – наших міст, наших портів від російських атак. Усе це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели – довели, що, коли Україна разом із партнерами повертає безпеку Чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів. Починаючи від продовольчої безпеки й закінчуючи безпекою соціальною, бо від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн у складних регіонах в Африці та в Азії. Дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря – Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу, як це було із Сирією. Тоді, коли Росія вклалась у гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. Тепер ситуація змінилася. Принципово змінилася. І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій акваторії та поширювати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Що більше захисту в нашого узбережжя, у нашого моря, то більше захисту у світу.

Сьогодні на Ставці доповідали командувач ВМС, керівник ГУР, керівник СБУ. Саме щодо наших дій на півдні та на морі. Головком, командувачі напрямків. Вдячний усім нашим людям, які залучені до відповідної роботи, за те, що Україна стає потужнішою на відповідних напрямках. Звичайно, ми проаналізували події на фронті – в усіх ключових точках. Авдіївка, Марʼїнка, Куп’янськ, Лиманський напрямок, південь – хлопці, дякую вам за сьогоднішній день! Були на Ставці доповіді й міністра оборони та міністра стратегічної промисловості щодо снарядів і техніки – ми збільшуємо наше виробництво і готуємо нові оборонні пакети від партнерів.

Провів сьогодні особливу церемонію вручення державних нагород – саме тим нашим воїнам, які збільшують українську силу в битві за море. Воїни ВМС та прикордонники, які дають захист нашій акваторії. Воїни ГУР та СБУ. Інженери, які роблять нашу нову зброю – наші морські дрони, – забезпечують її функціонування. Це всі хлопці, яких відкрито не покажеш, імена не прив’яжеш до конкретних подій. Поки що, поки війна ще триває. Але вони справді заслуговують на вдячність держави й людей. Я подякував їм від усіх українців.

Провів підготовчу нараду щодо нашої роботи з Європейським Союзом. Одна з ключових політичних цілей України на завершення цього року – це наша готовність до відкриття переговорів щодо членства у Європейському Союзі. Всі рівні держави мають бути готовими до цього. І будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій – ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки.

Говорив із Премʼєр-міністром Болгарії Денковим. Фактично про все, що є змістом цього дня, цього часу для України. Вдячний Болгарії за підтримку нашого руху у Євросоюз, за нашу дуже плідну партнерську співпрацю саме в Чорному морі – в торгівлі, в безпеці. Важливо, що домовленості, яких ми досягли під час мого візиту в Болгарію, повністю виконуються. Обговорили й наші додаткові безпекові можливості.

Сучасний світ так влаштований, що надто швидко звикає до успіхів. Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але… Хай там що, нам робити своє – захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу. І ми захистимо!

Я дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Слава кожному нашому воїну! Слава всім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б’ється заради України, хто дбає про Україну. Кожного дня додавати сили нашій державі – тільки це потрібно.

Слава Україні!