Щодо російського удару по воїнах 128-ї ОГШБр: Головне – встановити правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався в Запорізькій області.

Мої співчуття всім рідним, близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав.

За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку.

Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Друге, про що хотілося б сказати сьогодні. Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені.

Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно.

Ми маємо захистити Україну. І ми захистимо – я в цьому не сумніваюсь. Вірити в Україну – це знати, що Україна й українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє.

Але, так само як і після 24 лютого, це можна зробити разом – і тільки разом, у єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч із тобою, про українців, хоч би де вони були. Зберегти єдність народу – найважливіше. І я вдячний усім, хто докладає зусиль заради цього.

І ще одне. Авдіївка. Марʼїнка. Лиман. Бахмут. Купʼянськ. Мелітопольський напрямок. Херсонщина. Артилеристи 55-ї бригади «Запорізька Січ». 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 68-ма окрема єгерська бригада. «Сімдесятдевʼятка» ДШВ. 33-тя й 31-ша окремі механізовані бригади. Наша потужна 54-та окрема механізована бригада. 57-ма окрема мотопіхотна бригада. 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую всім вам, воїни, хто бʼється заради України, хто вірить в Україну! Дякую всім командирам, які дійсно дбають про людей! І дякую всім, хто працює заради України та хто у світі допомагає Україні!

Кожен тиждень має робити Україну сильнішою. Це обовʼязково. І це спільне завдання всіх у державі. Усіх.

Слава Україні!