Працюємо з усіма партнерами заради посилення ППО для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Продовжуємо будувати наші відносини з усіма країнами Глобального Півдня – Україні потрібне розуміння в усіх частинах світу.

Говорив сьогодні з Президентом Індонезії – до речі, саме там була вперше представлена наша Формула миру рік тому, на саміті «двадцятки». Я поінформував зараз пана Президента про досягнуті нами результати в залученні світової більшості до Формули миру. Сподіваюся, Індонезія стане частиною цієї глобальної роботи.

Обговорили й питання глобальної продовольчої безпеки – наші морські експортні коридори. Це один із найбільших успіхів України – очищення нашого моря від російських військових кораблів. Це дає більше безпеки, і не лише нам, а й усьому світу. Я вдячний усім нашим воїнам, усім працівникам портів, кожному й кожній, хто допомагає, за те, що Чорне море залишається живим морем для глобальних відносин, а не зоною російського терору.

Звичайно, тема страждань людей на Близькому Сході була однією з основних у нашій розмові із Президентом Індонезії. Дуже важливо, щоб якнайбільше мирних людей були захищені і щоб із цієї війни, яка триває зараз на Близькому Сході, не почався повномасштабний обвал міжнародної стабільності. Безпека та мир потрібні всім.

Говорив і з паном Президентом Парагваю – увага України до Латинської Америки й Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватися. Це правильно, щоб країни Латинської Америки були залучені до вирішення глобальних справ, до захисту людських прав та суверенітету націй.

Серед усього того, що ми обговорили сьогодні з Президентом Парагваю, відзначу наші дипломатичні зусилля щодо Формули миру, нашу спільну роботу на міжнародних майданчиках. Я вдячний за підтримку України.

Хочу сьогодні також подякувати Азербайджану. Перед зимою, як ми й домовлялися з паном Президентом Алієвим, є відповідна допомога нашій енергетиці. Ми розуміємо, що цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік. Ми готуємось. І підтримка України, наших людей, нашої енергетики є критично важливою.

Ми працюємо й з усіма партнерами заради систем ППО для України – стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту. Що більш захищеними будуть українське небо, українські міста, села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема, й для виробництв, серед іншого, оборонних виробництв. Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме свою силу, щоб захищати свій суверенітет.

Сьогодні в мене були наради і з головою уряду щодо поточних питань і потреб держави, і з міністром закордонних справ – щодо його зустрічей і розмов із партнерами, нових домовленостей, які можуть бути досягнуті. Провів нараду і з ГУР – є важливі результати роботи розвідки. Я дякую вам, хлопці. Продовжуємо евакуацію наших громадян із сектора Газа – на зараз уже 89 наших людей урятували. Ми працюємо далі. Дуже кропіткий і делікатний процес. Була сьогодні й доповідь Служби безпеки України щодо протидії колаборантам. Молодці, хлопці.

Звичайно, фронт. Протягом дня на звʼязку з військовими. Найгарячіші напрямки за цю добу – Авдіївський, Марʼїнський, Купʼянський, Бахмутський. Вдячний усім нашим бригадам, кожному підрозділу за стійкість, за силу, за знищення окупантів. Південні напрямки – хлопці, я вам дякую за вашу міцність. Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, – я дякую вам за влучність. Є результати, які надихають. Буде більше.

Слава Україні!