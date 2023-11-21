Український народ уміє досягати своїх цілей, коли всі борються заради України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці й українки!

Щойно провів зустріч із міністром оборони Німеччини, і він сьогодні відвідав не лише Київ, а був і в регіонах нашої держави – підтримав наших воїнів, усіх наших людей. Я вдячний за це.

Ми маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини – це оборонна підтримка, мільярд триста мільйонів євро, і, серед іншого, в цьому пакеті – посилення нашої ППО, а саме – виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть урятовані від російського терору. Дуже важливо, що в цьому пакеті також і потрібна нам артилерія – справді дуже серйозний пакет. Німеччина – серед лідерів у допомозі нашому захисту, нашій державі та у збереженні миру в усій Європі.

Ми обговорили з паном міністром Борисом Пісторіусом ситуацію на полі бою зараз, нашу співпрацю, зокрема, у спільному виробництві озброєнь – в усьому тому, що допоможе захистити і Україну, і всю нашу Європу.

Сьогодні ж у Києві були Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президентка Молдови Мая Санду. У десяту річницю від початку Майдану це особливо символічно – головною тематикою була наша інтеграція у Європейський Союз – і України, і Молдови. Наша держава виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ. Усі рішення, які ми мали ухвалити, уже ухвалені. І зараз ухвалимо навіть те, що належало зробити до весни – тобто за графіком уже після політичного рішення ЄС про початок переговорів. Україна має абсолютно чітку позицію – усе реалізувати, бути повністю готовою до початку переговорів, бо для нас це все дуже конкретно: кожен успіх нашої держави додає впевненості, мотивації нашим людям, усім тим, хто захищає Україну, хто нам допомагає.

Сьогодні ми обговорили, як рухаємося, і, звичайно, дуже важливо, щоб Європейський Союз зі свого боку виконав свою обіцянку, ухваливши рішення для України, давши нам старт переговорів. Я вдячний пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та всім партнерам у Європі за відповідну підтримку – зараз час для посилення солідарності.

Хороша зустріч була з Президенткою Молдови – ми обговорили весь спектр наших відносин. І особливий акцент, звичайно, на тому, як можемо посилити наші економіки, нашу безпеку. Говорили про наш експорт, про взаємодію в трикутнику Україна – Молдова – Румунія. Я дякую вам, Має, пані Президент, за щирість і волю у зміцненні наших відносин. Україна й Молдова разом – разом з усіма нашими партнерами – здатні додати зростання та соціальної справедливості і для наших країн, і для всього нашого регіону.

І ще одне.

Сьогодні ось тут, у Маріїнському палаці, відзначив державними нагородами наших воїнів-десантників – сьогодні їхній професійний день, День ДШВ Збройних Сил України. Наші потужні воїни, наші міцні бойові бригади… Я дякую кожному воїну за все, що ви робите заради України та українців, дякую всім командирам, які бережуть життя солдатів, я дякую кожному й кожній, хто допомагає захищати нашу державу й людей і хто наближає вигнання окупантів.

Український народ уміє досягати своїх цілей. Коли ми всі боремось саме за це – саме заради України.

Слава Україні!