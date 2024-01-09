Уся логістика у війську має стати швидшою – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Перше – Ставка.

Сьогодні було особливе засідання – за безпосередньої, очної участі всіх основних командувачів і керівників операцій.

Разом із Головкомом, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінцифри детально проаналізували забезпечення снарядами та дронами. Розподіл між бригадами та підрозділами. Щоденні потреби. Фактичні витрати. Головне – уся логістика має стати швидшою. Обговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні – на наших підприємствах та разом із партнерами.

Звичайно, розглянули постачання, якого очікуємо цьогоріч. Попри всю наявну проблематику у світі наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити Сили оборони всім необхідним. Ми бачимо, як реалізувати українські пріоритети цього року: що для цього потрібно, хто для цього потрібен та які сигнали можуть спрацювати.

Окремо й детально проаналізували роботу наших Повітряних сил, усіх наших захисників неба. Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдаватися. Продовжуємо працювати й з усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО. І водночас – щоб посилити тиск на Росію. Санкції світу, безумовно, працюють. І працюють непогано. Є чіткі свідчення гальмування російської «оборонки». Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій. А також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії. Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково.

Сьогодні провів уже три телефонні розмови з лідерами: Президент Румунії, Президент Польщі, Прем’єр-міністр Бельгії.

Я подякував Румунії за той рівень співпраці, який уже досягнутий. Ми маємо надзвичайно хороші результати і в Дунайському регіоні, і в чорноморській співпраці, і загалом у взаємодії між нами. Цінуємо підтримку Румунією нашого руху у Євросоюз. Точно маємо потенціал, щоб збільшити транскордонну взаємодію, зокрема в трикутнику Україна – Румунія – Молдова. Обговорили з Президентом Йоханнісом сьогодні й деякі перспективні питання щодо оборони – те, як можемо разом зміцнити позиції. Зокрема, обговорили підготовку наших пілотів F-16.

Хороша розмова була з Президентом Польщі. Я вдячний Польщі за незмінну допомогу Україні в питаннях про наш вступ у Євросоюз. Хоч би що відбувалося, стратегічно ми працюємо все ж разом у Європі. Сьогодні обговорили, зокрема, нашу взаємодію в питаннях роботи з НАТО – Україна має стати членом Альянсу. Поінформував Президента Дуду щодо ситуації на фронті, а також про російські удари, що тривають, і наш захист, наші потреби. Зокрема, потреби в підтримці. Я ціную слова Президента Дуди про єдність, яка нам так необхідна.

Важлива розмова і з главою уряду Бельгії. Зараз Бельгія розпочала своє головування у Раді Євросоюзу, і я вдячний за те, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування. Ми разом із Бельгією досягли деяких справді проривних речей, зокрема щодо використання російських активів для підтримки України. І це один із тих прикладів, коли бельгійське лідерство має глобальне значення. Я вдячний і за підтримку санкцій проти Росії, а також за чітку підтримку нашої євроінтеграції. За цей рік ми можемо значно просунутись і в питанні щодо переговорів про вступ з Україною, і в питанні щодо більш рішучого ставлення світу до російських активів. Агресор повинен платити за те, що він накоїв. І це справедливо.

Звичайно, з усіма лідерами говорив і про нашу роботу щодо Формули миру – вже скоро зустріч радників у Давосі. Працюємо, щоб вона була і достатньо представницькою, і змістовною також. Це нам вдається, і я дякую всім, хто допомагає!

Слава всім, хто працює заради свободи, усім, хто воює заради свободи! Хто робить усе, щоб свобода ставала міцнішою і щоб терор – саме терор – програвав. Кожен тиждень – менше можливостей для Росії. Кожен тиждень – більше можливостей для України.

Слава Україні!