Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Перше – фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки.

Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Розв’язують наявні проблеми – комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь.

Друге – сьогодні відбулося стратегічно важливе голосування у Сполучених Штатах. Голосування Сенату за пакет подальшої підтримки нашої держави, наших воїнів, наших зусиль і демократії загалом. Я вдячний кожному сенатору за морально сильний вибір. Такий вибір зараз має значення і не лише для України, а й для всіх народів, чия незалежність є мішенню для російських ударів – уже зараз так чи інакше або запланованих ударів. Запланованих на найближчі роки. Путін ніколи не хотів обмежуватись однією Україною – його цілі значно ширші. І ще більш широка потрібна солідарність у захисті. Наступний крок – голосування Палати представників. Це дуже, дуже важливо. Очікуємо такого ж морально сильного вибору та рішення, яке запрацює. Запрацює для спільної безпеки.

Третє – триває перезавантаження інституцій нашої держави. Зокрема, Сил оборони. А сьогодні – і сил дипломатії. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони. Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності. Вже є безпекова угода з Великою Британією, готуємо нові угоди – амбітні угоди. І не лише з європейськими силами. Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше.

І ще одне.

Продовжуємо готувати Глобальний саміт миру. Щодо ключових безпекових аспектів, порушених російською війною. Мир завжди є безальтернативним і має бути справедливим. Саме таким, якого наш народ і будь-який народ світу заслуговує. Агресор ніколи не має вигравати. І я вдячний усім, хто допомагає Україні, нашим воїнам, усьому нашому народу.

Слава всім, хто бʼється заради України, хто працює заради того, щоб наша незалежність збереглась. І всім, хто допомагає, – дякую.

Слава Україні!