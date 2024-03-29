Має стати обов’язково спільним завданням, щоб екологічних катастроф більше не було у нашій Європі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку – багато в чому саме за наслідками російських ударів минулої ночі та цими тижнями. Основна мішень для ворога зараз у ракетному терорі – це енергетика, різні частини нашої енергосистеми. Продумані підлі російські удари, зокрема по гідроенергетиці.

Обговорили на Ставці всі аспекти захисту об’єктів, відповідної роботи як в Україні, так і з партнерами. Це має значення не лише для нашої держави, а й для сусідів, і для континенту загалом. Були удари по Дністровській станції, по Канівській станції, і це очевидно свідчить, що Росія хоче повторення такої катастрофи, яку вони влаштували на Каховській станції. Має стати обов’язково спільним завданням – не тільки українським, – щоб таких екологічних катастроф більше не було у нашій Європі. Крім України, під прямою загрозою – Молдова.

Я вдячний усім партнерам, які допомагають нам боротися за ППО, за відповідне постачання. І це надзвичайно важливо. І на дипломатичному фронті ми багато сил витрачаємо не просто на протидію російським впливам, але й на те, щоб переконувати партнерів збільшувати постачання систем ППО і ракет до них.

Звичайно, багато роботи в різних регіонах і щодо фізичного захисту об’єктів енергетики. Були доповіді сьогодні й представників енергокомпаній, і урядовців.

Друге питання на Ставці – це постачання зброї та снарядів для фронту, для наших дій зараз і найближчими місяцями. Чітко розуміємо, до чого готується Росія. Вони хворі війною – самі не зупиняться. І ми робимо все, щоб була можливість достатньої протидії.

Сьогодні ж представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка. Одним із його пріоритетних завдань зараз є більше координації, більше якісних проєктів рішень – усього того, що посилить нашу державу в сенсі захисту від російських амбіцій та, власне, нашої здатності загасити ворожі амбіції.

Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового Посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою – і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії.

І ще дещо.

Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

І останнє.

Сьогоднішній день почався рано – вночі, через російські ракетні удари. Я був на постійному зв’язку з командувачем Повітряних сил Олещуком і з Головкомом Сирським. Детальні доповіді. Детальні будуть і відповіді ворогу.

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!