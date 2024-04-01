Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО низку фундаментальних питань – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Була доволі тривала й дуже детальна нарада з військовими та урядовцями щодо дронів, усіх необхідних видів безпілотників – від FPV до наших ударних дронів, які показують відмінні результати в глибоких ударах по воєнному потенціалу Росії. Говорили сьогодні і про нюанси виробництва, і про підтримку та фінансування, про контракти, про необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів. Саме те, чого вимагає війна, повинне вироблятися нашим оборонно-промисловим комплексом – стільки, скільки потрібно, так вчасно, як потрібно. Очевидно, що дрони в цій війні скажуть одне з вирішальних слів для перемоги, і це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже, потрібно більше й більш ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити. Говорили також сьогодні на нараді і про системи радіоелектронної боротьби. Ми зараз маємо відчутну кількість українських розробок, маємо достатньо велике бажання наших виробників зміцнити нашу оборону засобами РЕБ. Забезпечуємо державний ресурс, максимум необхідного і працюємо над комплексними рішеннями. Такими рішеннями, які дадуть потрібне прикриття всьому фронту. Кожен в уряді України, кожен у Силах оборони та безпеки України, хто відповідає за цей напрямок безпілотників, чітко знає свої завдання. Час, оперативність у виконанні завдань матиме вирішальне значення. І я дякую всім, хто працює на сто відсотків ефективно в цьому напрямі.

Друге. НАТО. Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі.

Третє. Сьогодні в Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, вручив ордени «Золота Зірка» нашим воїнам та рідним полеглих Героїв. Найкращі наші воїни, які відзначились у боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині, на півдні нашої держави. Всюди, де Україна бореться за своє життя, за свою незалежність. Усюди, де наші люди проявляють найкраще, що є в українцях.

Я пишаюся кожним нашим воїном! Я пишаюся всіма нашими людьми, які захищають Україну та роблять усе, щоб нормальне життя було можливим попри російський терор. Від Харкова до Чернігівщини, від позицій на Донеччині до Одеси. Я дякую всім, хто своє життя поставив на службу Україні. Обов’язково маємо перемогти.

Слава Україні!