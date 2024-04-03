Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії; у нас та в усіх наших партнерів має бути чітка відповідь на російські операції – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Є нова безпекова угода для нашої держави. Вже восьма – тепер із Фінляндією. Сьогодні підписали її в Києві під час візиту нового Президента Фінляндії. Він прибув разом зі Спікером парламенту, і це вперше такий формат спільного візиту, тим більше – перший візит нового Президента саме в Україну. Дуже символічно, і ми цінуємо таку символічну підтримку. Так само, як і всю практичну підтримку Фінляндією нашого захисту, наших людей. Сьогодні є новий пакет оборонної підтримки. Ми дуже детально говорили про потребу в посиленні ППО. Говорили й про оборонне виробництво – про спільні проєкти щодо зброї, щодо снарядів. Це те, в чому наші держави разом можуть зробити значно більше. І ми домовилися сьогодні, що команди наших держав працюватимуть разом не менш активно, як і раніше.

Важливо окремо сказати про те, що Фінляндія чітко розуміє потребу інтеграції України у Європейський Союз і НАТО. Я дякую за готовність допомагати, давати аргументи на користь invitation для України – запрошення в НАТО. Загалом ми можемо сказати, що все суспільство Фінляндії, усі політичні сили однаково розуміють важливість нашого захисту в цій війні для всього нашого регіону, для всієї Європи. І ми обов’язково маємо не втрачати час, більше взаємодіяти, більше робити разом, переконувати інших партнерів бути активнішими. Це все – про нашу спільну безпеку, про захист мільйонів людей від російських убивць.

Провів сьогодні й кілька телефонних розмов. Перша – із Прем’єр-міністром Японії Кішідою. Я подякував за надану різнобічну допомогу – і для нашої безпеки, і для нашої економічної стійкості. І політична підтримка. Японія – серед глобальних лідерів у допомозі Україні та в захисті міжнародного права. Я поінформував пана Прем’єр-міністра про ситуацію на полі бою, про її перспективи, про наші потреби, зокрема про все те, що допоможе у відбитті російських штурмів. Це була плідна розмова. І після нещодавніх рішень уряду Японії загальна підтримка України з боку Японії – вже понад 12 мільярдів доларів.

Сьогодні ж говорив із новим Прем’єр-міністром Португалії. Скоординували нашу роботу і, зокрема, доручили командам почати підготовку безпекової угоди між нашими державами. Звичайно, будемо й надалі реалізовувати наявні домовленості.

Поступово плануємо й нашу роботу з партнерами на найближчі місяці – і травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України – зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей.

Сьогодні ж була тривала й детальна доповідь Головкома Олександра Сирського. Наші дії на ключових напрямках. Захист наших позицій. Зміцнення наших позицій. Тиск наш на російські позиції. Ключові наші плани оборонних та активних дій на найближчий час.

Я дякую всім, хто б’ється на фронті зараз, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Я дякую всім, хто тренує наших воїнів, усім, хто волонтерить. Пишаюся нашими людьми. І дякую всім у світі, хто допомагає.

Слава Україні!