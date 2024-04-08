Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей та бізнесів – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, в області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова – працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО. Провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова та області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави та людей. Я дякую кожному солдату й командиру, які роблять усе можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними, щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта. І з цього погляду виробництво дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика – це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо. І кожен, хто працює заради цього, робить велику справу для України. Головком на Ставці доповів щодо всього фронту, щодо критичних напрямків. Чітко визначено, як діяти.

Друге. Провів нараду з урядовцями та командою Офісу щодо можливостей підтримати зараз Харків, інші міста й громади області. Підтримати соціально, підтримати економічно. Я чекаю детальних та оперативних пропозицій від урядовців. Була сьогодні доповідь щодо нашої можливості скоротити дефіцит електрики в Харкові та щодо стану всієї енергетичної системи. Дякую всім нашим енергетикам, кожній ремонтній бригаді. Всі, хто відновлює систему, мережі, нормальне забезпечення людей, справжні молодці. Я вдячний кожному.

Третє. Наша зовнішньополітична активність на цей тиждень та окремі заходи травня і червня. Ми обговорили зараз підготовку – додамо Україні сили. Триває робота і щодо нових оборонних пакетів, і щодо нових кроків тиску на Росію.

Зараз у нашому місті Білопіллі Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою – просто по центру міста. Багато пошкоджень міської забудови, є поранені. Станом на цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Нам потрібно більше можливостей бити державу-терориста у відповідь – воєнних, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей. Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні, російські втрати. І ми повинні це забезпечити – усі у світі, хто справді цінує мир та прагне миру.

Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую всім, хто зараз на тренуванні, щоб стати частиною Сил оборони. Дякую всім, хто працює заради української сили.

Слава Україні!