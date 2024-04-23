Україна витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Хочу подякувати за цей день усім, хто справді все робить заради того, щоб життя зберігалося.

Дякую нашим воїнам, кожному й кожній, хто зараз на фронті, на бойових завданнях, на позиціях, на постах, усім, хто тренує наших воїнів, готує українські бригади. Дякую всім волонтерам, які підтримують наш захист, наші активні дії, усім нашим бойовим медикам, кожному лікарю, який рятує поранених. Дякую всім, хто впроваджує нові технології в українській армії, хто робить наші удари більш влучними та хто б’ється заради України саме так, як треба битися заради свого дому. Сьогодні говорив із Головкомом Сирським, зокрема про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту. І особлива увага зараз – Донеччині. Вдячний усім, хто справді стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч.

Дякую кожному й кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах – у сотнях компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони – дякую всім, чий внесок допомагає Україні битися. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК. Дякую й кожній компанії, яка співпрацює з ними та допомагає. Дякую всім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні оборонні проєкти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо: щомісяця – більше української зброї.

Сьогодні є також і вкрай потрібна хороша новина про військові пакети від партнерів – є новий пакет від Великої Британії. Пів мільярда фунтів. Деталі ми обговорили з Прем’єр-міністром Сунаком, і головне – вчасно поставити зброю в Україну. Ракети – саме такі, які потрібні. Бронетехніку, яку очікують на фронті. ППО. А також катери для захисту нашої економічної безпеки в Чорному морі. Дякую, Британіє!

Обговорили з Прем’єр-міністром Сунаком зараз також підготовку першого Глобального саміту миру. Важливо, щоб якнайбільше країн взяли участь. Саміт – Саміт миру – може й повинен довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, не чиясь дурна сила буде це визначати, а світова більшість – спільно, на основі міжнародного права, на основі Статуту ООН, на основі нашої Формули миру, яка повертає дієвість міжнародному праву. Я дякую кожному лідеру, усім політичним і громадським діячам, які допомагають нам з організацією першого саміту. Сьогодні провів кілька нарад щодо цього – я вдячний усій нашій команді, яка працює, щоб Формула миру була повністю реалізована. Відповідної нашої активності буде багато і найближчими днями та тижнями. Усі разом у світі маємо примусити Росію до миру.

Ще одне. Сьогодні російські терористи знову завдавали ударів по нашому життю. Одеса, міста й громади Дніпровщини, Донеччина, наша Костянтинівка, Харківщина, Миколаїв, Херсонщина… Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам – в усіх областях України, у кожному місті, в усіх районах, хоч би як близько це було до фронту чи кордону з Росією. Я дякую всьому колективу ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які дбають про людей, кожному й кожній, хто працює в бригадах екстреної медицини. Сьогодні свій професійний день відзначають українські психологи, я дякую всім, хто допомагає нашим людям долати всі емоційні та психологічні виклики цього часу війни. Дякую й усім, хто вже зараз відбудовує життя в Україні. Україна витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя. Ми цінуємо й кожну країну, яка допомагає нам у відбудові. Сьогодні мав нагоду подякувати Данії – з візитом в Україні був данський міністр підприємництва. Ми обговорили, зокрема, патронат Данії над нашою Миколаївською областю, спільні проєкти, які вже почали реалізовувати і які ще заплановані. Говорили й про спільну роботу для відновлення нашої енергетики, зруйнованої російськими ударами. Плідний візит, дякую за додаткову підтримку на 380 мільйонів євро.

Дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую кожному й кожній, хто щодня додає сили українському захисту! Варто кожному зараз знайти свій спосіб бути частиною народу, який б’ється й обов’язково переможе.

Слава Україні!