Усі розвідки партнерів поінформовані про загрози й перспективи, які є зараз – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові – після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених – усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективними та швидкими. Оперативність у допомозі, вчасний і достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти.

Сьогодні саме про оперативність багато було й на перемовинах із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вчасне постачання зброї для наших воїнів, вчасні й достатні рішення про ППО для України – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя. Тим більше що у партнерів дійсно є всі необхідні системи, дійсно є вся необхідна якість зброї, щоб наші воїни могли діяти значно результативніше. Дякую Єнсу за розуміння й готовність допомагати. Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій – усе це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів – на «петріоти», які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті максимально впевнено, на достатньо далекобійну зброю, яка може й повинна знищити російську логістику. Усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз. Ми маємо зробити все, щоб досягти наших цілей – спільних цілей усіх у світі, хто зневажає терористів.

Сьогодні ж провів Ставку. Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених. Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому.

Я дякую всім, хто справді дбає про наших людей і всю нашу державу, дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто б’ється проти російського зла.

Слава Україні!