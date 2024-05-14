Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 14.05.2024
Оперативна інформація станом на 10.00 14.05.2024 щодо російського вторгнення.
Слава Україні! Розпочалася вісімсот одинадцята доба героїчної відсічі українського народу широкомасштабній збройній агресії російської федерації.
Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.
У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.
За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває.
На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (рф) – Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.
Продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
На Куп’янському напрямку тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.
На Сіверському напрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках Веселе – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Миколаївка – Спірне, Берестове – Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка, втрат позицій не допущено.
На Торецькому напрямку підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка – Біла Гора, без успіху противника.
На Покровському напрямку війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине – Новоолександрівка, Архангельське – Новоолександрівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Євгенівка, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.
На Курахівському напрямку наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.
На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.
На Оріхівському напрямку війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка – Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.
З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці.
Наближаємо перемогу разом!
Боремося з ворогом заради майбутнього!
Слава Україні!