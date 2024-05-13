Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Перше – доповіді Головкома та міністра оборони. Щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина – тривають наші контрударні дії, і напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, і йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта, техніку. Дякую всім нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил.

Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Купʼянському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці, хлопці!

Також я вдячний усім представникам нашої обласної влади у прифронтових регіонах, у прикордонні та місцевим громадам, працівникам Національної поліції України, які допомагають – забезпечують евакуацію людей і підтримку в умовах постійних російських ударів. Максимум потрібно зробити, щоб саме окупант втрачав, а не ми, не українці.

Друге – наша міжнародна робота. Була розмова з Прем’єр-міністром Швеції. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз – про російські спроби жорсткіше тиснути на Україну. Обговорили деталі нового оборонного пакета від Швеції та можливості розширити нашу співпрацю. Зокрема, фінансування виробництва зброї. Це і проєкти в Україні, і спільні проєкти. Швеція може суттєво допомогти також інвестуючи в цю спільну виробничу роботу. Так само й Люксембург – у розмові з Прем’єр-міністром Люксембургу сьогодні торкнулися всіх цих можливостей виробляти більше зброї. Дякую партнерам за розуміння наших потреб, і наших перспектив – спільних перспектив. Звичайно, запросив обох лідерів – Швеції та Люксембургу – узяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо на червень. Вдячний за згоду.

Плюс Канада – щойно поговорив із Прем’єр-міністром Канади. Дві теми. Оборонна підтримка, особливо це стосується броньованої техніки та артилерії. Працюємо щодо розширення у цьому напрямі. І сьогодні Джастін, пан Прем’єр-міністр, мені підтвердив участь у Саміті миру. Дякую, Джастін.

Завтра не менш активний день для роботи з партнерами, і це спільне завдання для української сміливості та для оперативності партнерів. Пакети допомоги, які працюють, – це реалізовані, доправлені пакети, це зброя, яка в наших воїнів у руках. І забезпечуємо наші результати. Українські результати – те, що потрібно всім нам. І те, що обов’язково буде. Дякую всім, хто з Україною! Слава всім, хто б’ється та хто працює заради українських результатів!

Слава Україні!