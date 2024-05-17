Наша енергетика втратила суттєву частину генерації, знову є потреба у раціональному споживанні електрики – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Наші військові. Доповів Головком – щодо ситуації на фронті. Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу. Незмінна увага й донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв. Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир.

Щойно провів тривалу нараду щодо підготовки першого Саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Це перша реальна можливість наблизити чесне закінчення цієї війни. Була на нараді сьогодні команда Офісу, наші міжнародники, усі, хто залучений до роботи з партнерами щодо Саміту. Майже місяць до Саміту, місяць нашої роботи. Вже зараз є згода від держав з усіх континентів на участь у Саміті. Обов’язково продовжимо на всіх рівнях працювати, щоб зустріч стала результативною. Я продовжу комунікацію з лідерами, команда продовжить роботу на рівні радників із національної безпеки, а також і МЗС, парламент, громадські лідери… І неформальні наші зв’язки з партнерами використовуємо також. Україна та багато інших країн уже пройшли через таку кількість російських підлостей та обману – російських порушень договорів і обіцянок, що лише світова більшість разом здатна забезпечити дієвий примус Росії до поваги до Статуту ООН, до міжнародного права й до справжнього миру.

І ще одна нарада сьогодні була важлива. Дуже детальна й тривала розмова щодо захисту та відновлення нашої енергетики, загалом ситуації в енергосфері. Прем’єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові, представники енергокомпаній. Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Плюс уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому зараз знову є потреба у дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і справді в постійному режимі, переконуємо їх.

І ще одне.

Ніколи російський терор не буде залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла. Дякую всім, хто працює заради цього, хто виробляє наші дрони, нашу зброю. І всім, хто її застосовує – застосовує влучно. Дякую вам!

Слава Україні!