Путін не просто хоче зірвати Саміт миру, він ще й боїться того, що може дати Саміт – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні – довгий день. Вранці – Харків. Був на місці влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо – люди загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Багато було поранених. А ще – спалені ударом книжки, знищене обладнання. Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні. Російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України та всього життя тут, на нашій землі, усього, що дає людям змогу бути людьми. Зробимо все, щоб захистити нашу державу і щоб російське зло відповідало за скоєне. Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії в Харкові. Треба буде й загалом підтримати галузь – на державному рівні. І, будь ласка, обов’язково – якщо маєте таку можливість – самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар.

Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. І я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта. Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок. Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим.

Сьогодні говорив із Президентом Кот-д’Івуару, запросив на Саміт миру, вдячний за готовність брати участь. Сьогодні ж зустрівся з маршалком Сенату Польщі – подякував за підтримку, розповів про ситуацію в Україні. І, звичайно, ми обговорили нашу підготовку до Саміту. Дякую кожному й кожній, хто підтримує Україну та реальний, чесний мир!

Дякую всім, хто бʼється та працює заради нашої держави та людей!

Слава Україні!