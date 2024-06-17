Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 17.06.2024

За уточненою інформацією. за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також ворог втратив два, танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім БпЛА ОТР, 24 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також ворог втратив два танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 12 одиниць спеціальної техніки.

Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. Загарбники здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти.

За уточненою інформацією, на даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Два ворожих штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний.

Вчора на Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено, наші воїни знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п’ять бліндажів окупантів.