Зараз – жодних пауз, ми зробили перший відчутний крок до миру – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Перше – доповіді військових. Прозвітували щодо фронту: передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині. Також Харківщина. Вдається нашим силам поступово витісняти окупанта з Харківщини. Дякую за це кожному воїну, кожному підрозділу, які чітко виконують поставлені завдання. А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами.

Друге – особлива розмова сьогодні на Ставці щодо безпілотних систем – усіх типів дронів, які потрібні нашим Силам оборони, які ми виробляємо в Україні і які ми постачаємо. Пройшлися по кожному елементу Сил оборони – була доповідь щодо бойових результатів дронів. Дуже відчутні, сильні результати Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Збройних Сил України. Справді молодці. Зокрема, і щодо ударних дронів і щодо знищення техніки та іншої сили окупанта. Дрони – це той технологічний компонент, у якому в нас має бути перевага. І буде. Щодо деяких видів безпілотних систем українці вже – глобальний лідер. І це відчувається також і в перемовинах із нашими партнерами – багато хто зацікавлений у досвіді, який уже є в наших воїнів, та у техніці, яку ми виробляємо в Україні. Настане час – обов’язково допоможемо кожному з партнерів зміцнити безпеку розвитком також їхніх безпілотних сил. Українці вміють бути вдячними.

І третє за сьогодні – провів нараду за підсумками Саміту миру та з підготовки наших наступних кроків. Зараз – жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру – у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, стільки держав зібралися заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на Саміті. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І природно, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир. Я дякую всім у світі, хто нам допомагає. Пишаюся кожним, пишаюся кожною, хто б’ється заради України, хто захищає Україну на фронті, хто працює заради нашої держави та людей. Ця надзвичайна сміливість і відданість дають нам змогу працювати з абсолютно різними партнерами в умовах однакової поваги до справедливих інтересів України. Україна тепер має власну міцну суб’єктність. Була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу – наших відносин, наших перемовин щодо вступу. Ми працюємо над важливим результатом.

Слава Україні!