Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Я хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині. Саме українська сміливість і стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась. Це ще один вагомий результат України, наших людей у цій війні, і я дякую кожному й кожній, хто справді повно виконує бойові накази, бойові завдання. Дякую всім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую всім, хто допомагав і допомагає.

Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій та пускових установок російських терористів справді має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту я хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї і 38-ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці, воїни! 44-та артилерійська бригада, 48-ма механізована, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 71-ша єгерська, вісімдесят друга ДШВ, 108-ма ТрО, 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам! І всім, хто з вами. Хто допомагає, хто підтримує, хто лікує після поранень, волонтерить. Хто рекрутує й тренує солдатів. Дякую! Разом українці змінюють історію на свою користь.

Сьогодні ж продовжили предметно займатися підготовкою наступних наших зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим та другим самітами миру. Провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру. Поступово переходимо і до формування груп, які будуть займатися напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки. Так само, як і перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними – щоб різні країни та лідери могли проявити себе. І, звичайно, продовжуємо працювати над підтримкою комюніке першого Саміту. Я вдячний Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за приєднання до комюніке та незмінну підтримку наших мироустановчих зусиль. Будуть і інші такі новини – інші нові приєднання до комюніке. Команда займається цим.

І ще одне.

Зустріч зі Спікеркою литовського Сеймасу – її візит сьогодні в Україну. Ми надзвичайно цінуємо підтримку Литви, наші відносини та й загалом зв’язки України й українців із литовським суспільством, загалом із Балтійським регіоном. Безпека в нас може бути тільки спільною – у наших держав, у наших народів, у нашої незалежності. Дякую за розуміння цього. Гітанасе, дякую тобі! Дякую парламенту Литви, уряду. Усім, чиї серця з нами, з нашими людьми.

Обов’язково маємо вигнати окупанта.

Слава Україні!