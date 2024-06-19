Готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні є ще два приєднання до комюніке Саміту миру. Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда. Увесь світ ми сприймаємо як рівних, і в цьому – наша ідеологічна відмінність від Росії у міжнародних відносинах. Ми поважаємо кожну націю та розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований Статут ООН – щоб усі держави мали значення. Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це у Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати. І формат Саміту миру, формат нашого комюніке, формат подальшої підготовчої роботи до другого Саміту забезпечить саме справедливе ставлення до кожної нації, до кожної держави і, звичайно, до України. Я дякую всім, хто допомагає. Наша команда працює над тим, щоб було ще більше приєднань і щоб ми отримали максимально активну роботу груп щодо пунктів Формули миру. І серед перших таких груп плануємо запустити групу щодо енергетики – ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах та подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї. Це стосується також і захисту від російського енерготерору. Світ і в цьому здатен допомогти. Вже на липень ми готуємо перші кроки саме в цьому напрямі.

Також сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів.

Сьогодні ж зустрівся з маршалком польського Сейму, і однією з ключових тем нашої розмови був якраз захист України – наших людей, нашої енергетики від російських терористичних ударів. Ми обговорили ключові потреби – те, що необхідно вже зараз і чим Польща може допомогти. Обговорили, звичайно, й увесь двосторонній порядок денний наших країн, а також дипломатичні заходи, які нас усіх у регіоні можуть посилити. Дякую Польщі за вибір бути з Україною в цей час війни.

І наші воїни. Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Усі елементи наших Сил оборони та безпеки.

Сьогодні особливо відзначу воїнів Національної гвардії України, які захищають нашу державу на Харківському напрямку. 2-й штурмовий загін Центру спецпризначення Нацгвардії «Омега» – дякую вам, воїни! 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії «Спартан», а особливо солдат Богдан Лівак та молодший сержант Богдан Сидор. Дякую! 13-та бригада Нацгвардії «Хартія» – старший солдат Руслан Федчун. Дякую! Наші прикордонники, бригада «Гарт», – сержант Віталій Лисий. Чопський та Львівський прикордонні загони – старший солдат Богдан Магоцький та старший сержант Денис Лангазов. Бригада «Помста», підрозділи якої воюють на Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках, – солдат Андрій Кирильчук і головний сержант Владислав Мисько. Дякую вам, хлопці, та всім вашим побратимам!

Сьогодні ж я підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів саме з підрозділів Нацгвардії України та Державної прикордонної служби, працівників Національної поліції та ДСНС України. 445 державних нагород. Із них 175 посмертно. Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв і буде вдячною кожному й кожній, хто відстояв нашу державність, нашу незалежність. Україна має перемогти!

Слава Україні!