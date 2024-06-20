Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Провів сьогодні засідання Ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору.

Абсолютно конкретне завдання – максимально підтримати людей, громади, та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення.

Були на Ставці доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки. Конкретні рішення.

Перше: уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Щоб це був за легкістю аналог програми «5-7-9», але відсоток – нуль річних у гривні для громадян.

Друге: чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики, і щодо кожного такого обʼєкта – чіткий термін завершення робіт. Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні.

Третє: на всіх громадських та адміністративних обʼєктах у країні, на всіх обʼєктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокомпанії та кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави.

Четверте: держава буде й надалі працювати для створення нової енергогенерації, нових децентралізованих енергетичних потужностей. Мають бути затверджені конкретні проєкти та представлені терміни виконання щодо кожного з них.

І пʼяте: держава повинна значно активніше стимулювати будівництво нових балансувальних та маневрових потужностей для енергетики. Це процес доволі складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів.

Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні на Ставці щодо безпекового компонента, а саме – захисту об’єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячний усім у Силах оборони, у розвідці та Силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру та не дає окупанту послабити Україну.

І ще кілька речей.

Дякую Румунії за рішення передати «петріот» Україні. Це справді сильний крок. І як наслідок – буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії, і це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох «петріотів».

Також сьогодні я хочу подякувати Євросоюзу за ще один крок у підготовці нового санкційного пакета ЄС. Дуже важливо не збавляти тиску на Росію за цю війну та порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах.

І, окрім того, ми маємо ще одне приєднання до Спільного комюніке першого Саміту миру у Швейцарії. Приєдналася Замбія, і таким чином збільшилося представництво Африки серед суб’єктів, які справді хочуть відновити повну дієвість Статуту ООН. Будуть і нові приєднання до комюніке. Дякую нашій команді та всім, хто допомагає!

Дякую кожному й кожній, хто з Україною!

Слава Україні!