Робимо все, щоб збільшити імпорт електроенергії, і це має бути європейське рішення — звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні насичений день.

Візит Премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну – вперше за багато років і за весь час війни. І що важливо, це одразу після початку головування Угорщини в ЄС. Чіткий сигнал того, наскільки важливо для всіх нас у Європі зберігати єдність та робити спільні кроки. Багато говорили про шлях до миру, і саме до справедливого миру, тривалого, чесного. Я подякував і за участь у Саміті миру, і за підтримку комюніке. Розказав про те, чого ми вже досягли з партнерами в роботі між самітами, готуючи вже другий Саміт миру. Є хороші напрацювання, і буде їх ще більше. Я запросив Угорщину та Премʼєр-міністра Орбана долучитись до відповідних зусиль. Є також хороші наші двосторонні результати. Загалом ми бачимо, що це вже зовсім інші відносини України та Угорщини: конкретні і ми враховуємо взаємні інтереси. Домовилися щодо різних деталей – економічних, політичних, – якими займуться наші команди. І дуже важливо, що ми окреслимо наші відносини, наші досягнення в новому документі – в угоді, що визначатиме добросусідство для України та Угорщини.

Друге за сьогодні. Говорив із Марком Рютте, і сьогодні в Нідерландах уже змінився уряд. Марк працюватиме надалі в Північноатлантичному альянсі. Я подякував йому за підтримку протягом цих років: Нідерланди без перебільшень допомогли врятувати тисячі й тисячі життів наших людей. Україна завжди буде за це вдячна. І також бажаю новому уряду Нідерландів, новому Премʼєр-міністру успіхів та дійсно ефективного лідерства.

Було й кілька важливих доповідей сьогодні. Щойно доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки. Зрозуміле коло питань – про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи.

Також була сьогодні тривала, дуже детальна доповідь глави уряду України. Зараз урядовці почали багато працювати в регіонах, зокрема і на Донеччині. Це те, про що ми говорили після моєї поїздки в область. Дуже багато проблем там – і соціальних, і суто інфраструктурних: вода, відбудова, забезпечення людей. Зараз за різними напрямами вже є проекти рішень уряду – про те, що необхідно, і про те, що буде вирішено. Так само урядовці продовжать роботу і по інших регіонах – усіх, які через війну мають особливу проблематику.

Глава уряду доповів щодо заходів захисту енергообʼєктів: активний захист, РЕБ і все інше. Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою.

Доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень. Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період. Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи «Петріот», про які у нас домовленість із партнерами.

Я дякую всім, хто дійсно повно працює заради України та українців! Я дякую всім, хто вірить в Україну, хто наближає потрібні Україні результати!

Слава Україні