Що буде з пенсіями!?! Чому у мінсоцполітиці радять САМИМ накопичувати гроші на старість?

02.07.2024 19:39

Холодний душ для українців! Самостійно відкладати гроші на старість та працювати допоки будуть сили! Такі поради дають у мінсоцполітики. Через катастрофу з демографією – кількість пенсіонерів і тих, хто працює, вирівнялася. А це дуже тривожний сигнал. Держава не зможе платити високі пенсії. Тому варто вже зараз відкладати на життя у похилому віці. Коли варто починати? Яким має бути стаж та як порахувати свою майбутню пенсію?

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