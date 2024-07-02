Що буде з пенсіями!?! Чому у мінсоцполітиці радять САМИМ накопичувати гроші на старість?

Холодний душ для українців! Самостійно відкладати гроші на старість та працювати допоки будуть сили! Такі поради дають у мінсоцполітики. Через катастрофу з демографією – кількість пенсіонерів і тих, хто працює, вирівнялася. А це дуже тривожний сигнал. Держава не зможе платити високі пенсії. Тому варто вже зараз відкладати на життя у похилому віці. Коли варто починати? Яким має бути стаж та як порахувати свою майбутню пенсію?

Продовжити читання