Готуємось до саміту НАТО у Вашингтоні, і зокрема з точки зору «петріотів» для України, — звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Увесь цей день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по наших фронтових позиціях.

Усе це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхніх авіабазах. Про все це активно говоримо з партнерами – на всіх рівнях. Готуємось до саміту НАТО у Вашингтоні, і зокрема з точки зору «петріотів» для України.

Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої комунікації з партнерами – щодо планів на цей липень. Будуть важливі перемовини. Також є прогрес і щодо нових безпекових угод для України. Вдячний команді за цю роботу.

Провів сьогодні наради з урядовцями: Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віце-премʼєр Свириденко, віце-премʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного звʼязку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять всю конкретику.

Ще одне. Говорив сьогодні з Головкомом Сирським – була доповідь щодо фронтової ситуації. Також говорив з міністром оборони Умєровим – щодо його контактів в Америці, щодо нових пакетів для України.

Зустрівся сьогодні з Головою Генеральної Асамблеї ООН та привітав із початком роботи нового Премʼєр-міністра Нідерландів.

Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто бʼється та працює заради України і українців!

Слава Україні!