Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.04.2025

Оперативна інформація станом на 08.00 07.04.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1139-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Краснопілля, Тур’я Сумської області; Березівка, Козача Лопань, Золочів, Дворічанське Харківської області; Бересток, Покровськ, Зоря, Гродівка, Котлине, Новопавлівка, Одрадне, Комар, Мирне Донецької області; Гуляйполе, Новопавлівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки агресора неподалік населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.

Противник тричі атакував позиції наших захисників, у районах Привільного та Вільного Поля на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, в районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

Одну невдалу спробу противника пройти до позицій українців відбили наші оборонці на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 35 атак противника. Ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!