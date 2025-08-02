Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Вранці вийшли укази про нашу державну вдячність людям, які роблять і робили все, щоб захистити Україну, наших людей, нормальне життя.

Журналістку Вікторію Рощину відзначив орденом Свободи – на жаль, посмертно. Вона була для багатьох уособленням свободи, і дуже важливо, що зараз її памʼятають – памʼятають всі, пам’ятають українські журналісти, багато небайдужих людей. Вічна памʼять!

Відзначив також званням Героя України наших воїнів: підполковників Романа Онопрійчу та Миколу Шевчука – це хлопці з Служби безпеки України та Національної гвардії України, – також полковника Олега Мироненка, теж нацгвардійця.

І ще трьох воїнів Збройних Сил України – дуже міцних хлопців – я відзначив Хрестами бойових заслуг. Це воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади – солдати Євген Нетесаний та Олександр Курце і сержант Володимир Гузенко. Хлопці проявили себе надзвичайно хоробро, надзвичайно стійко в боях на Донеччині – у Покровському районі, на позиціях в Андріївці. Пишаємося такими нашими воїнами.

Була зустріч із нашим українським чемпіоном, справжньою легендою України Олександром Усиком. Я подякував йому за перемоги заради України й українців, за нашу мотивацію, за український характер, який демонструє себе світові. Ми домовилися з Олександром, що він також допоможе Україні на міжнародному треку – у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Україну мають чути на всіх рівнях. Українську силу точно чують. Ми обговорили також розвиток спортивної інфраструктури, підтримку спортивної активності молодих українців. Усе будемо реалізовувати.

Сьогодні ж я зустрівся з очільниками НАБУ та САП – Семеном Кривоносом та Олександром Клименком. Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це.

Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. І я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки.

Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Я очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери обійматимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень.

Також була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді.

Були на тижні й відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах, також експосадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії.

Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей, – усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу.

Слава Україні!