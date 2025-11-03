Є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів» – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів». Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще «петріоти» в Україні, включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури та наші міста, і ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, і ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО.

Майже щодня ми захищаємось від російської балістики, потрібно знищувати й надалі російську військову авіацію, і все це потребує багатокомпонентної системи ППО. А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і стосовно «гріпенів», і стосовно французьких літаків, і працюємо щодо F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі. Кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Важливо, щоб Сили оборони так само швидко та якісно разом з усіма залученими інституціями збільшували кількість навчених операторів дронів – відповідну систему.

Хочу також подякувати сьогодні нашим воїнам Сил оборони України, Служби безпеки України, нашій розвідці за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується, втрати російської воєнної машини також збільшуються. Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети – добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам.

Фронт – були сьогодні доповіді військових. Передусім увага Покровському напрямку, є результати у знищенні окупанта. Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також дякую воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді. Також за бої в Куп’янську та поруч із містом дякую підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади – молодці, воїни! Дев’яносто третя окрема механізована – Костянтинівський напрямок – дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада – дякую вам!

Слава всім, хто б’ється заради України, всім, хто допомагає нам, всім, хто забезпечує Україні необхідні результати. Кожного дня має бути більше сили для всіх нас.

Слава Україні!