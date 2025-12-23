Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.12.2025

Оперативна інформація станом на 08.00 23.12.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1399-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження та ще сім важливих об’єктів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 136 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Піщаного, Загризового та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка та у бік Берестка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців у районі Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку противник 10 разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 20 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, два літаки (підтверджено втрати у попередній період), 453 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!