Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день, який почався з удару по нашій країні. Черговий російський удар – підлий, як і все, що вони роблять. Енергетика була основною мішенню. Але, на жаль, є і втрати, і поранені. Увесь день працюють ремонтні бригади на енергетичних обʼєктах – максимум зусиль, щоб українці були зі світлом на Різдво. Звісно, росіяни стараються зламати й це свято, і цей святий день. Не дивують. Це така країна, такий сусід. Важливо, щоб світ це бачив і бачив, що це не можна так лишати. Україна щодня – і в свято, і в будні – потребує підтримки, потребує ракет для ППО, фінансування для виробництва зброї, потребує допомоги для нашої стійкості. І саме це забезпечуємо.

Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляєн – дякую за підтримку в такий час і протягом усіх років цієї війни. Ми ще раз обговорили деталі пакета 90 мільярдів євро для України на два роки – історичне рішення для нашої стійкості, ми забезпечуємо Україні необхідне.

Детальна була сьогодні доповідь нашої переговорної команди – Рустем Умєров та Андрій Гнатов повернулися після зустрічей в Сполучених Штатах з представниками Президента Трампа. Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які нам вдалося зробити сильнішими. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був. Дякую всім, хто допомагає.

Говорив із Президентом Фінляндії Стуббом. Алекс як завжди допомагає, максимально, ми координуємось з усіма партнерами.

Були сьогодні також детальні доповіді військових. Дякую всім нашим воїнам, кожному підрозділу за активну оборону.

Сьогодні була також доповідь Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Ситуація в енергетиці, відновлення нашої генерації та мереж, також трансформація енергетичних компаній. Багато всього робиться, є перші результати аудитів, продовжується оновлення наглядових рад і керівництва. Це все правильно. Окремо обговорили перші результати нашої програми зимової підтримки, вже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку – завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою. І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові.

Дякую всім, хто дбає про українців, про нашу державу, про наш захист, про українські національні інтереси. Дякую всім, хто захищає Україну, як себе самого.

Слава Україні!