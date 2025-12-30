Як вижити у блекаут та не спалити дім? Поради від експертів!

30.12.2025 16:42
Yak Vyzhyty U Blekaut Ta Ne Spalyty Dim Porady Vid Ekspertiv

Вибухи, летальні пожежі, отруєння чадним газом! Усе це – результат неправильного, або неконтрольованого використання зарядних станцій. Як вижити у блекаут та не спалити дім? Поради від експертів! Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

