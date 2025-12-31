Чи завершиться війна у 2026 році? Дізнайтеся, що принесе новий рік!

31.12.2025 18:39
Chy Zavershytsya Vijna U 2026 Roczi Diznajtesya Shho Prynese Novyj Rik

Чи завершиться війна у 2026 році? Люди шукають відповіді у воєнних експертів, політологів. Втім, іноді звертаються по допомогу до карт, зірок та цифр. Дізнайтеся, що принесе новий рік! Дивіться, але критично ставтесь до висновків. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

