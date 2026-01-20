Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 20.01.2026

Оперативна інформація станом на 08.00 20.01.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1427-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це місто Харків; Підгаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Чарівне, Зелена Діброва, Барвінівка, Терсянка, Різдвянка Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку, у районі Дронівки та у бік Платонівки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік Привілля й Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог 20 разів атакував позиції наших оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, шість бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 925 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три одиниці спеціальної та 191 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!