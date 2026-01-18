Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 18.01.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 18.01.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 425-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рогізне Сумської області; Діброва Дніпропетровської області; Різдвянка, Залізничне, Зелена Діброва, Долинка, Одарівка, Жовта Круча, Гуляйполе, Воздвижівка, Гірке Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав двох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 79 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника у районі Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив шість атак в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 830 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 845 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!